Se pregătește un protest uriaș al ciobanilor. Crescătorii de ovine vin în Capitală cu un mesaj clar

Publicat 28 iul. 2026, 19:47 Sursă realitatea.net

Zeci de fermieri din Botoșani vor participa, joi, la un protest al crescătorilor de ovine care va avea loc la București, a declarat, pentru Agerpres, președintele Asociației Moldoovis Botoșani, Ionică Nechifor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre protestciobanicapitalanemultumirirevendicări