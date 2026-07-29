Omagiu pentru Mircea Lucescu la Serile Filmului Românesc. Documentarul despre Mexico ’70 va fi proiectat la Iași

Organizatorii au rezervat ziua de 7 august unei seri speciale dedicate lui „Il Luce”. De la ora 18:00, la Ateneul Național din Iași, va fi proiectat documentarul „Eroii de la Mexico ’70”, care readuce în prim-plan generația ce a scris una dintre cele mai importante pagini din istoria fotbalului românesc.
Mircea Lucescu a fost căpitanul echipei naționale la Campionatul Mondial din Mexic 1970, turneu la care România a revenit după o pauză de peste trei decenii. Tricolorii au evoluat într-o grupă extrem de dificilă, alături de Anglia și Brazilia, reușind o victorie memorabilă împotriva Cehoslovaciei și lăsând o impresie excelentă în fața unor adversari de calibru.
După proiecția documentarului va avea loc dezbaterea „Moștenirea lui Lucescu”, la care vor participa jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, impresarul Arcadie Zaporojanu și fostul fotbalist Benone Dohot, unul dintre elevii lui Mircea Lucescu la Dinamo București.
Organizatorii: „Un simbol al excelenței în fotbal”
Reprezentanții festivalului spun că documentarul este dedicat generației care a readus România la un Campionat Mondial și care a pus bazele fotbalului românesc modern.
Primul episod al seriei îl are în centru pe Mircea Lucescu, prezentat nu doar ca unul dintre cei mai titrați antrenori din lume, ci și ca un lider autentic încă din perioada în care evolua ca jucător. Organizatorii subliniază că, la doar 24 de ani, acesta purta banderola de căpitan a naționalei și conducea România într-una dintre cele mai dificile grupe din istoria Campionatului Mondial.
Realizat de Cinemaraton TV în colaborare cu Prima Sport, documentarul reunește imagini de arhivă, interviuri și mărturii despre generația Mexico ’70 și aduce un omagiu celui care a devenit un reper al fotbalului românesc și internațional, prin cariera sa de jucător și antrenor.
Organizatorii au rezervat ziua de 7 august unei seri speciale dedicate lui „Il Luce”. De la ora 18:00, la Ateneul Național din Iași, va fi proiectat documentarul „Eroii de la Mexico ’70”, care readuce în prim-plan generația ce a scris una dintre cele mai importante pagini din istoria fotbalului românesc.