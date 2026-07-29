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Politica· 2 min citire
PSD și AUR încep negocieri separate pentru formarea unui nou Guvern. O majoritate ar putea apărea după 10-15 august
AUR PSD
Negocierile pentru formarea unui nou Guvern sunt reluate după acordul larg obținut în Parlament în privința unor proiecte importante. PSD și AUR au anunțat că vor purta discuții separate pentru strângerea unei majorități, în condițiile în care peste doar câteva zile se împlinesc trei luni de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, conform Realitatea PLUS.
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