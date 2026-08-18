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Polițist din Timișoara, suspectat că ajuta o grupare de hoți. Descinderi în județul Timiș
FOTO: Arhivă
Polițiștii și jandarmii au efectuat marți dimineață mai multe percheziții în județul Timiș, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de furturi din locuințe.
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