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Polițist din Timișoara, suspectat că ajuta o grupare de hoți. Descinderi în județul Timiș

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 18 aug. 2026, 10:35

Polițiștii și jandarmii au efectuat marți dimineață mai multe percheziții în județul Timiș, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de furturi din locuințe.

Printre persoanele vizate se află și un agent de poliție în vârstă de 32 de ani, de la Secția 5 din Timișoara.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, polițistul ar fi furnizat suspecților informații înaintea unor furturi, le-ar fi oferit protecție și ar fi participat la împărțirea bunurilor obținute ilegal.

Gruparea se afla de mai mult timp în atenția autorităților. Cea mai recentă faptă cercetată ar fi avut loc în noaptea precedentă, în Arad. După furt, patru dintre suspecți s-ar fi întors în Timișoara, unde au fost depistați în parcarea unui supermarket.

Anchetatorii au căutat probe pentru a stabili modul de acțiune al grupării și legăturile dintre suspecți. Unul dintre aceștia a fost depistat în trafic, în localitatea Sânmihaiu Român.

În autoturismul său au fost găsite mănuși, cagule și alte obiecte despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite la spargeri. Mai multe persoane au fost conduse la audieri. La acțiune au participat și jandarmi de la structura de Intervenție Antiteroristă din Timișoara.

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