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Accident grav cu trei victime în Timiș. A fost trimis elicopterul SMURD

elicopter SMURD

elicopter SMURD

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 15:54

Un motociclist în vârstă de 52 de ani a murit după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism, pe DN 68A, în zona localităţii Coşeviţa, judeţul Timiş. În urma impactului, alte două persoane aflate în maşină au fost rănite.

Din primele verificări ale poliţiştilor, accidentul s-a produs pe DN 68A, pe direcţia Coşava spre Coşeviţa. Un bărbat de 51 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 52 de ani.

În urma impactului, au fost rănite trei persoane: motociclistul, în vârstă de 52 de ani, precum şi doi pasageri aflaţi în autoturism, un bărbat de 94 de ani şi o femeie de 84 de ani. Motociclistul a decedat.

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Făget, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD. De asemenea, au fost mobilizate două ambulanţe SAJ.

Având în vedere starea gravă a motociclistului, care a fost găsit inconştient după impact, a fost alertat şi elicopterul SMURD Caransebeş.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca ancheta să stabilească exact modul în care s-a produs impactul.

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