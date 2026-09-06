Accident grav cu trei victime în Timiș. A fost trimis elicopterul SMURD

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 15:54

Un motociclist în vârstă de 52 de ani a murit după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism, pe DN 68A, în zona localităţii Coşeviţa, judeţul Timiş. În urma impactului, alte două persoane aflate în maşină au fost rănite.

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