Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident grav cu trei victime în Timiș. A fost trimis elicopterul SMURD
elicopter SMURD
Un motociclist în vârstă de 52 de ani a murit după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism, pe DN 68A, în zona localităţii Coşeviţa, judeţul Timiş. În urma impactului, alte două persoane aflate în maşină au fost rănite.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:14Ana Maria Păcuraru: SUA ar putea bombarda din nou Iranul. Locul în care iranienii ar fi ascuns uraniul îmbogățit
- 10:40A început noua cursă spațială a Europei. O companie germană a lansat prima sa rachetă în spaţiu
- 10:20Schimbare bruscă de vreme în România: cod galben de vânt, răcire și rafale de 90 km/h. Când revin temperaturile de 35 de grade
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News