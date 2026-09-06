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Accident grav în Timiș. Un bărbat a fost descarcerat după ce mașina s-a răsturnat
Accident în Timiș
Publicat6 sept. 2026, 08:44
SursăRealitatea.net
Un accident rutier s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 05:55, pe strada Semenic din Ghiroda, județul Timiș. Un autoturism s-a răsturnat, iar șoferul a rămas blocat în interior.
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