PSD îl acuză pe prefectul județului Timiș, Paul Fința, că a interpretat selectiv legislația pentru a-l menține în funcție pe președintele USR, Dominic Fritz

Scris de Daniel Onescu Publicat: 5 aug. 2026, 15:07

Partidul Social Democrat îl acuză pe prefectul județului Timiș, Paul Fința, că a interpretat selectiv legislația pentru a-l menține în funcție pe președintele USR, Dominic Fritz, deși raportul Agenției Naționale de Integritate prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese a rămas definitiv.

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