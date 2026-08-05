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PSD îl acuză pe prefectul județului Timiș, Paul Fința, că a interpretat selectiv legislația pentru a-l menține în funcție pe președintele USR, Dominic Fritz

PSD

PSD

Scris de Daniel Onescu Publicat: 5 aug. 2026, 15:07

Partidul Social Democrat îl acuză pe prefectul județului Timiș, Paul Fința, că a interpretat selectiv legislația pentru a-l menține în funcție pe președintele USR, Dominic Fritz, deși raportul Agenției Naționale de Integritate prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese a rămas definitiv.

PSD susține că prefectul nu trebuia să se limiteze la reducerea indemnizației lui Fritz cu 10% timp de șase luni, ci avea obligația să constate încetarea de drept a mandatului. Social-democrații invocă mai multe cazuri în care prefecții au dispus pierderea funcției de către primari aflați în situații asemănătoare și îl avertizează pe Paul Fința că ar putea răspunde pentru abuz în serviciu.

„Nu, domnule prefect, în cazul primarilor aflați în conflict de interese nu se aplică doar o amendă simbolică de 10%! Aveați obligația să constatați încetarea mandatului de primar, nu să vă substituiți instanței și să interpretați legea după bunul plac”, transmite PSD.

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