Economie· 1 min citire

Scandal în Parlament pe tema centralelor pe cărbune. Vot decisiv în Camera Deputaților

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 5 aug. 2026, 09:46

Scandal uriaș în Parlament din cauza centralelor pe cărbune! Două proiecte cruciale ajung la votul final, primul este cel inițiat de PSD privind interzicerea închiderii termocentralelor care asigură o mare parte din energia țării. Al doilea vizează strategia națională pentru protejarea biodiversității. Scandalul a început încă de ieri, în Senat, când PSD și USR și-au lansat acuzații dure. Mai mult, nici măcar senatorii USR nu cred în proiectul lor, pentru că nici nu l-au votat.

Inclusiv premierul demis Ilie Bolojan a criticat amendamentul și a acuzat că am pierde bani din PNRR dacă ar fi adoptat. Astăzi, proiectul asupra modificărilor aduse Ordonanței privind decarbonizarea sectorului energetic ajunge la votul final din plenul Camerei Deputaților.

Tot în plenul Camerei Deputaților ajunge și Strategia naționala și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității în intervalul 2026-2030, document adoptat anterior de Senat.

Deputații vor analiza și proiectul de ratificare a acordului de împrumut încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în luna aprilie, destinat susținerii politicilor de dezvoltare fiscală și de creștere economică.

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