Economie· 1 min citire

Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 5 aug. 2026, 07:33

Cursă contracronometru pentru salvarea centralei nucleare de la Cernavodă. Dunărea a crescut cu doi centimetri după explozia de luni asupra stâncii Pârjoaia, iar asta ne-a salvat cu încă două zile. Astăzi are loc o nouă operațiune pe Dunăre: cele patru barje încărcate vor fi pregătite pentru blocarea brațului Bala. În continuare se fac intervenții de dragare pe fluviu.

Scopul este pentru a devia un mare volum de apă al fluviului de pe Bala spre Dunărea Veche. Astfel, ar urma să ajungă o mare cantitate de apă spre Cernavodă, spun specialiștii.

Nivelul Dunării în zona centralei Nucleare a crescut cu 2 centimetri în urma dislocării stâncii Pârjoaia. În același timp se fac operațiuni de dragare.

Purtătoarea de cuvânt a Apelor Române a dezvăluit că misiunea contracronometru este una extrem de complexă. „Amplasamentele s-au stabilit deja şi, în prezent, se face o expertiză pentru a stabili metoda optimă de scufundare a celor patru barje”, a declarat aceasta. 

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