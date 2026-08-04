Simonis: Guvernul trebuie să găsească resursele, să achite incinerările animalelor afectate de pestă; să nu paseze problema la CJ

Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a cerut, marți, Guvernului să achite sumele necesare incinerării animalelor afectate de pestă prin Direcțiile Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor (DSVSA) sau să fie generată o legislație mai strictă pentru privații care ajung să aibă focare și care să fie obligați să aibă un fond financiar de rezervă pe care să-l folosească în acest sens, scutind administrațiile județene să achite aceste plăți.
Simonis a detaliat, în ședința de plen extraordinară de marți, că este vorba despre 50.000 de lei solicitați pentru un focar de pestă la ovine, apărut în localitatea Giulvăz.
Președintele CJ Timiș a subliniat că nu poate accepta la nesfârșit plățile de incinerare a animalelor din focare, doar pentru că proprietarul exploatației refuză să plătească, iar pentru a nu crea probleme pentru populație, se emite un ordin, după un Comitet Județean pentru Situații de Urgență, care obligă Consiliul Județean să plătească incinerările.
'Avem o societate privată, la care a izbucnit recent un focar de pestă, la mici rumegătoare, care refuză să incinereze animalele, din lipsă de fonduri sau din alte motive. Suntem într-o situație excepțională, în sensul în care asta este o problemă guvernamentală. DSVSA ar trebui să aibă fondurile disponibile din partea Guvernului pentru a face aceste incinerări. Este o problemă care ține de legislație națională și de structuri naționale. Din păcate, în afară de somație, adrese, DSVSA nu face altceva, pentru că nu are fondurile pentru incinerarea acestor animale. Prefectul a emis, la finele săptămânii trecute, un ordin al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), dar nu vom accepta la nesfârșit, ca de fiecare dată când apare o problemă la nivelul județului Timiș, care ține sau nu de competențe CJ, să acceptăm CJSU-uri prin care ne asumăm cheltuieli. S-au făcut la fel cu deșeuri, cu rumegătoare, cu o altă pestă porcină, luna trecută. În acest timp, Guvernul doarme', a arătat Alfred Simonis.
El a subliniat că înțelege să intervină în gospodării publice sau în cazul unor oameni care nu își permit să achite incinerarea animalelor contaminate, dar nu în cazul unor companii care produc venit și profit în urma vânzării animalelor sănătoase.
'Aceste companii ar trebui să aibă și resursele financiare, odată cu autorizarea acestei activități, pentru incinerarea animalelor. Altfel, suntem în situația în care avem focare, trebuie să intervină că altfel se pot extinde. Ori facem o legislație sănătoasă prin care să-i obligăm prin autorizare să aibă o sumă garantată, o asigurare care să acoperă aceste cheltuieli, ori Guvernul, indiferent care ar fi acela, să facă bine să intervină și să achite aceste incinerări. Astfel de situații pot apărea în toată țara', a conchis Alfred Simonis.