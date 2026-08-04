Simonis: Guvernul trebuie să găsească resursele, să achite incinerările animalelor afectate de pestă; să nu paseze problema la CJ

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 aug. 2026, 15:17

Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a cerut, marți, Guvernului să achite sumele necesare incinerării animalelor afectate de pestă prin Direcțiile Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor (DSVSA) sau să fie generată o legislație mai strictă pentru privații care ajung să aibă focare și care să fie obligați să aibă un fond financiar de rezervă pe care să-l folosească în acest sens, scutind administrațiile județene să achite aceste plăți.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alfred simonisalfred simonis psd