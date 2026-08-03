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Actualitate· 2 min citire
Elisabeta Lipă, apel către Ilie Bolojan: „Sportivii României așteaptă de un an și șapte luni să fie premiați”
Elisabeta Lipă
Președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, i-a transmis un apel public premierului Ilie Bolojan, solicitând deblocarea premiilor pentru sportivii români care au obținut rezultate importante în competițiile internaționale.
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