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Zeci de șoferi vitezomani prinși de radar pe „Șoseaua Morții” din Timiș
FOTO: Arhivă
Peste 100 de vitezomani au fost prinși de Poliția Rutieră pe DN6 în Timiș, în doar câteva ore.
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