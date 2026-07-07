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Zeci de șoferi vitezomani prinși de radar pe „Șoseaua Morții” din Timiș

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 7 iul. 2026, 11:06

Peste 100 de vitezomani au fost prinși de Poliția Rutieră pe DN6 în Timiș, în doar câteva ore.

“Au fost instituite filtre rutiere, fixe și mobile, pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 177 de sancțiuni contravenționale, dintre care 108 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 12 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 1 pentru depășire neregulamentară și 56 pentru alte abateri de la normele rutiere.

Totodată, au fost efectuate 39 de testări cu aparatul etilotest și 2 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, fără a fi constatate infracțiuni.
Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 4 permise de conducere și au retras 11 certificate de înmatriculare“, transmit reprezentantii IPJ Timiș.

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