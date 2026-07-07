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Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Sorin Grindeanu încearcă să dea vina pe AUR pentru un guvern pe care PSD l-a votat și l-a susținut până astăzi”

Petrișor Peiu (AUR)

Petrișor Peiu (AUR)

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat7 iul. 2026, 08:47
SursăRealitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe Sorin Grindeanu că încearcă să rescrie realitatea politică și să transfere asupra AUR responsabilitatea pentru menținerea guvernului Bolojan, deși chiar voturile PSD au fost cele care au făcut posibilă învestirea Executivului și adoptarea măsurilor de austeritate criticate astăzi chiar de liderii social-democrați.

„Până la urmă, nici hârtia nu mai poate suporta chiar orice minciună. Sorin Grindeanu a descoperit faptul că Ilie Bolojan a rămas premier interimar. Și, pentru că se află în faza de negare a realității, a inventat și un motiv, și anume că „voturile AUR” îl țin acolo.

Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar Sorin Grindeanu este cel care a condus chiar ședința de învestire a Guvernului Bolojan, ocazie cu care i-a oferit acestuia 40% din voturile necesare.

Același Sorin Grindeanu este cel care i-a fost alături lui Ilie Bolojan și atunci când a crescut TVA-ul, dar și atunci când a crescut impozitul pe dividende.

Și tot Sorin Grindeanu este cel care a votat, cu două mâini, legea prin care mamele plătesc CASS pentru concediul de îngrijire a copilului, la fel ca veteranii de război și foștii deținuți politici.

Sorin Grindeanu este aliatul lui Ilie Bolojan și pentru că a susținut și a votat înghețarea pensiilor și creșterea normelor didactice.

Dacă Sorin Grindeanu ar fi avut orice urmă de principii și dacă chiar era deranjat de Ilie Bolojan, ar fi trebuit să se alăture voturilor AUR la oricare dintre cele cinci moțiuni de cenzură (la care voturile lui Grindeanu l-au menținut pe Bolojan în funcția de premier) sau la votul pentru Legea bugetului de stat pe anul 2026, unde tot voturile lui Grindeanu au ținut în viață Guvernul Bolojan.

Dar, în loc să își aducă aminte de toate aceste momente, Sorin Grindeanu preferă să mintă. Cu tupeul hoțului care strigă: «Hoții!»”, a declarat liderul senatorilor AUR.

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