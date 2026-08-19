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PNL Timișoara, atac direct la Dominic Fritz: A pus propriul viitor politic mai presus de stabilitatea orașului

Postarea PNL Timișoara

Postarea PNL Timișoara

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat19 aug. 2026, 10:41
Sursărealitatea.net

Liberalii din Timișoara ies deja la atac, deși legea care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandat nici nu a fost încă promulgată. Președintele PNL Timișoara îl acuză pe edilul USR că „și-a pus propriul destin politic înaintea stabilității Timișoarei”. De altfel, stenograme din interiorul ședinței PNL, obținute de Realitatea Plus, arată că Bolojan le-a spus liberalilor timișeni să-și pregătească cei mai buni oameni în perspectiva confruntării electorale pentru primărie.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele PNL Timișoara, Ionuț Gaiță, susține că «stabilitatea orașului este pusă în joc», iar Timișoara ar fi expusă «la blocaje, întârzieri și proiecte compromise». În mesajul public transmis, PNL acuză că USR și Dominic Fritz «au mizat totul pe supraviețuirea politică» a edilului, deși evaluarea ANI «a început în 2021».

«Nu e cinstit față de timișoreni să-i pui pe ei să plătească prețul unei probleme pe care USR a creat-o», transmit liberalii, care insistă că legea trebuie respectată «fără excepții», a afirmat liberalul din Timiș.

Stenograme-ȘOC din interiorul PNL. Planul lui Bolojan pentru a scăpa de Fritz: ”Căutați cei mai buni candidați pentru Timișoara”

PNL Timișoara spune că va acționa „cu responsabilitate” în perioada următoare, subliniind că orașul are nevoie de „stabilitate, instituții care funcționează și o administrație care își face treaba”, nu de „haos sau răfuieli politice”.

Mesajul se încheie cu un apel la prioritizarea interesului local: „Înaintea oricărui partid și a oricărui lider politic trebuie să fie Timișoara”, în timp ce liberalii critică modul în care Dominic Fritz gestionează situația, acuzându-l că adoptă „partitura de victimă a sistemului”.

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