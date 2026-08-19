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Politica· 1 min citire
PNL Timișoara, atac direct la Dominic Fritz: A pus propriul viitor politic mai presus de stabilitatea orașului
Postarea PNL Timișoara
Publicat19 aug. 2026, 10:41
Sursărealitatea.net
Liberalii din Timișoara ies deja la atac, deși legea care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandat nici nu a fost încă promulgată. Președintele PNL Timișoara îl acuză pe edilul USR că „și-a pus propriul destin politic înaintea stabilității Timișoarei”. De altfel, stenograme din interiorul ședinței PNL, obținute de Realitatea Plus, arată că Bolojan le-a spus liberalilor timișeni să-și pregătească cei mai buni oameni în perspectiva confruntării electorale pentru primărie.
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