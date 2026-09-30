Siegfried Mureșan, în Parlament: "Dacă ne vom permite, vom reduce TVA". Grindeanu: "Sunteți un guvern Bolojan 2, dar mai userist" LIVETEXT

Publicat 30 sept. 2026, 14:54 Sursă realitatea.net

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa de miniștri se află în plenul Parlamentului, în încercarea de a obține un vot favorabil. În deschiderea ședinței, Mureșan și-a prezentat programul de guvernare.

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