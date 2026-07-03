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Șofer rănit după ce a intrat cu mașina într-un copac, la Timișoara
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 30 de ani a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în Timișoara.
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