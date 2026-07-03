Social· 1 min citire

Șofer rănit după ce a intrat cu mașina într-un copac, la Timișoara

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 3 iul. 2026, 08:31

Un bărbat de 30 de ani a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în Timișoara.

Potrivit polițiștilor, șoferul circula cu autoturismul dinspre Bulevardul Eroilor de la Tisa către zona Michelangelo, iar la un moment dat a pierdut controlul direcției de mers.

Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac, impact în urma căruia conducătorul auto a fost rănit. Bărbatul a fost preluat și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare, potrivit tion.ro.

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident rutier Timișoara

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe