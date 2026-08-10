Suspiciuni de cartel pe piața IT și a echipamentelor de securitate. Trei companii sunt anchetate de Consiliul Concurenței

Publicat 10 aug. 2026, 13:11 Sursă Realitatea.Net

Suspiciuni de cartel pe piața IT și a echipamentelor de siguranță. Consiliul Concurenței a lansat o investigație vizând trei mari jucători din domeniu. Verificările vizează o potențială înțelegere ilicită între Konica Minolta Romania și firmele din grupul General Systems privind vânzarea de imprimante, consumabile și sisteme de supraveghere.

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