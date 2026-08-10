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Politica· 1 min citire
Noi discuții tehnice pe tema legii salarizării, la Palatul Cotroceni
Legea salarizării
Publicat10 aug. 2026, 14:12
Sursărealitatea.net
Noi discuţii tehnice privind proiectul legii salarizării unitare vor avea loc la Palatul Cotroceni în zilele următoare.
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