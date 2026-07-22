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Tragedie pe DN6, între Timișoara și Lugoj. Un șofer de TIR a fost găsit fără viață după ce autotrenul a ieșit de pe șosea

Șofer mort

Șofer mort

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat22 iul. 2026, 23:15
SursăRealitatea.Net

Un șofer de TIR, în vârstă de 62 de ani, și-a pierdut viața după ce autotrenul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și s-a oprit într-un șanț pe DN6, între Timișoara și Lugoj.

Accident mortal pe DN6, în județul Timiș

Un grav accident rutier s-a produs miercuri seară pe Drumul Național 6, între localitățile Topolovățu Mare și Șuștra, județul Timiș. Un șofer de TIR, în vârstă de 62 de ani, a fost găsit fără viață în cabina autotrenului, după ce vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un șanț aflat pe un teren de la marginea drumului.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și salvatori, însă pentru conducătorul auto nu s-a mai putut face nimic.

Autotrenul a părăsit carosabilul în timpul deplasării

Primele cercetări efectuate de polițiști arată că bărbatul conducea un autotren pe DN6, din direcția Timișoara către Lugoj, când, din motive care urmează să fie stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare.

Vehiculul a ieșit în afara părții carosabile, a traversat terenul de la marginea drumului și s-a oprit într-un șanț situat pe un câmp.

Șoferul a fost găsit decedat în cabina camionului

Echipajele sosite la locul accidentului l-au descoperit pe conducătorul auto fără semne vitale în cabina autotrenului.

Camionul transporta paleți încărcați cu sticlă, însă autoritățile nu au semnalat alte victime sau alte vehicule implicate în evenimentul rutier.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă accidentul a fost provocat de o problemă tehnică, de o afecțiune medicală sau de un alt factor care a dus la ieșirea autotrenului de pe carosabil.

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