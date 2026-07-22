Nicolae Voiculeț revine pe scenă de Ziua Imnului Național: „Primul sunet pe care îl voi ridica spre cer va fi pentru România”

Publicat 22 iul. 2026, 09:29 Actualizat 22 iul. 2026, 10:23

După o perioadă dificilă de spitalizare și recuperare în urma unei afecțiuni pulmonare severe, Nicolae Voiculeț revine în fața publicului pe 29 iulie, de Ziua Imnului Național. Artistul spune că primul sunet pe care îl va înălța va fi dedicat României, continuând tradiția interpretării Imnului Național pe care o păstrează de peste 20 de ani.

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