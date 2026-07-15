George Simion lansează un nou mesaj: „Înainte doar cu poporul român!”

Publicat 15 iul. 2026, 14:27 Sursă Realitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, a publicat un nou mesaj cu tentă politică pe rețelele de socializare, în care pune sub semnul întrebării poziția PSD față de organizarea unor eventuale alegeri anticipate. În postarea sa, președintele Alianței pentru Unirea Românilor transmite și un mesaj de mobilizare adresat susținătorilor formațiunii.

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