Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a îngropat 50 de milioane de euro din PNRR destinate Deltei Dunării”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu acuză Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, de pasivitate și neglijență administrativă, după ce România a pierdut aproximativ 50 de milioane de euro din PNRR destinate unor investiții esențiale pentru Delta Dunării.

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