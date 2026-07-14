Directorul general al ROMARM: Compania nu poate deveni competitivă fără o reformă profundă

Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, acuză politizarea situației și blocarea măsurilor de restructurare ale companiei pe care o reprezintă. Oficialul ROMARM susține că societatea nu se poate dezvolta în actualul cadru de funcționare și avertizează că, în lipsa unei reforme structurale și a unei noi viziuni de business, compania de stat riscă să dispară.
Potrivit acestuia, concluziile unei analize interne realizate după preluarea mandatului arată că principalele probleme sunt generate de modul greoi de luare a deciziilor, de ruptura dintre structura centrală a ROMARM și filialele companiei, precum și de rolul limitat pe care îl are în prezent conducerea centrală.
„Structura centrală, în loc să coordoneze și să monitorizeze dezvoltarea filialelor, a fost menținută în principal ca o casă de comerț care realizează activități de intermediere”, afirmă Pîrcălăbescu.
Acesta a declarat că dezvoltarea bazei industriale de apărare a fost una dintre principalele teme discutate la summitul de la Ankara, la care a participat ROMARM, și a atras atenția că România se confruntă cu un deficit major în acest domeniu. Potrivit directorului general al ROMARM, numeroase active industriale au fost lăsate în paragină, investițiile au fost insuficiente, iar în ultimele trei decenii mai mult s-a distrus, s-a devalizat și nu exista nicio garanție ca asta încă nu se întâmplă.
Conducerea ROMARM susține că a transmis către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Guvern și Administrația Prezidențială o serie de propuneri pentru reorganizarea și eficientizarea industriei naționale de apărare. Potrivit lui Pîrcălăbescu, Guvernul și Administrația Prezidențială și-ar fi exprimat acordul de principiu față de direcțiile propuse, însă ministerul de resort nu ar fi inițiat demersurile necesare pentru punerea lor în aplicare.
Directorul ROMARM acuză, totodată, politizarea subiectului companiei, afirmând că atenția ministerului s-ar concentra asupra schimbării conducerii executive și administrative, în detrimentul măsurilor de dezvoltare a industriei de apărare.
În același timp, Pîrcălăbescu afirmă că ROMARM nu se opune verificărilor desfășurate de autoritățile competente și susține că orice investigație este binevenită.
Oficialul ROMARM reamintește că dezvoltarea industriei naționale poate susține interoperabilitatea cu aliații din cadrul NATO și poate permite participarea la programe comune de producție și cercetare.