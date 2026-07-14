Legea salarizării, contestată dur de PSD: Social-democrații refuză votul fără a vedea proiectele

Legea salarizării unitare, asumată prin PNRR, se transformă într-un câmp de bătălie politică între partenerii de guvernare. PSD a trecut de partea confederațiilor sindicale și refuză proiectul executivului, despre care susține că ar diminua veniturile pentru 40% din sectorul public. Semnalul de blocaj este întărit de parlamentarul social-democrat Mihai Alexandru Ghigiu, care a subliniat că formațiunea sa nu va susține majorări salariale pentru demnitari, în timp ce textul legii rămâne ascuns sub lacăt.
Proiectul noii legi a salarizării unitare ar fi trebuit să ajungă pe masa parlamentarilor cel târziu pe 13 iulie, conform calendarului stabilit chiar de Executiv. Cu toate acestea, documentul rămâne de negăsit, generând o reacție extrem de dură din partea partenerilor de coaliție din PSD.
Social-democrații reclamă faptul că li se cere să gireze un proiect „fantomă”, pe care nimeni nu l-a văzut la față, sub amenințarea pierderii fondurilor din PNRR.
„Ni se cere un vot în alb pentru proiecte de lege pe care nu le-a văzut nimeni. Nu au ajuns în Parlament, nu au apărut în presă, nu au fost prezentate nimănui. Nu poți numi dezbatere ceva ce nu a avut loc”, acuză deputatul PSD, Mihai Alexandru Ghigiu.
Acesta consideră că transferul de responsabilitate către Parlament, sub pretextul riscului blocării fondurilor europene, reprezintă o formă de presiune inacceptabilă. Pentru social-democrați, o astfel de abordare nu înseamnă guvernare sau dialog, ci pur și simplu un șantaj politic.
Profesorii, din nou în vizor: Lupta pentru sporul de dirigenție și tăierile de posturi
Una dintre principalele linii roșii trasate de PSD vizează sistemul de învățământ. Reprezentanții partidului avertizează că nu vor susține nicio formulă legislativă care ar avantaja demnitarii în detrimentul cadrelor didactice.
Principalele nemulțumiri reclamate de social-democrați în Educație sunt:
Tăierea sporurilor: PSD refuză categoric eliminarea sporului de dirigenție pentru profesori în timp ce salariile politicienilor ar crește.
Excluderea partenerilor sociali: Social-democrații cer ca legea să fie redactată alături de sindicatele din învățământ, nu prin ignorarea acestora.
Disponibilizări masive: Planul de a elimina 15.000 de posturi din sistemul de educație este privit ca o decizie extrem de nocivă pentru viitorul școlii românești.
În viziunea deputatului PSD, este complet aberant ca un executiv care generează datorii uriașe, de ordinul sutelor de euro pe secundă, să aleagă să facă economii tocmai pe seama sistemului de învățământ, într-un moment economic și așa extrem de fragil pentru firme și angajați.
Austeritate pentru cetățeni, contracte suspecte pentru apropiați
Criticile social-democraților depășesc granițele legii salarizării și vizează întreaga direcție economică din ultimul an. În timp ce populației și sectorului public li se impun măsuri severe de austeritate, în spațiul public planează suspiciuni grave legate de atribuirea unor contracte de milioane de euro către firme controlate de oameni din zona puterii.
PSD cere explicații clare și transparență totală, subliniind că lipsa de răspunsuri din partea celor care nu își respectă propriile promisiuni și termene le anulează acestora dreptul de a mai oferi lecții de moralitate politică.
Cine este deputatul Mihai Alexandru Ghigiu?
Mihai Alexandru Ghigiu este un social-democrat cu vechime, fiind membru PSD încă din anul 2007. De-a lungul carierei sale, acesta a strâns o experiență considerabilă în administrația centrală:
2017: A activat ca secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
2022 - 2023: A ocupat funcția de președinte al Institutului Național de Administrație (INA).
Prezent: În urma alegerilor parlamentare de la sfârșitul anului 2024, a obținut un mandat de deputat de București, iar în prezent conduce Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților.