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Actualitate· 1 min citire
Trafic îngreunat pe autostrada A1, după ce un TIR a luat foc în apropiere de Orțișoara
Incendiu TIR
Publicat14 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea.Net
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate marți dimineață pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timișoara, după ce un TIR a fost cuprins de flăcări în apropiere de localitatea Orțișoara.
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