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Trafic îngreunat pe autostrada A1, după ce un TIR a luat foc în apropiere de Orțișoara

Incendiu TIR

Incendiu TIR

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat14 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea.Net

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate marți dimineață pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timișoara, după ce un TIR a fost cuprins de flăcări în apropiere de localitatea Orțișoara.

Traficul este restricționat pe autostrada A1, pe sensul Arad-Timișoara, în zona localității Orțișoara, din cauza unui incendiu izbucnit la un autotren.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, circulația se desfășoară doar pe banda a doua, în timp ce echipele de intervenție acționează la fața locului.

Autoritățile estimează că traficul va fi reluat în condiții normale în jurul orei 14:00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor de intervenție.

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