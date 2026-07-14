Incendiu provocat intenționat lângă Gara de Sud din Timișoara. Circulația trenurilor, pusă în pericol

Un incendiu izbucnit luni seară în apropierea Gării de Sud din Timișoara a mobilizat pompierii și polițiștii, după ce mai multe persoane au incendiat intenționat o stivă de traverse din lemn aparținând CFR. Fumul dens a pus în pericol circulația feroviară, iar 40 de traverse au fost distruse complet.
Alarma a fost dată de locuitorii din cartierul Steaua, care au observat un fum gros în apropierea Gării de Sud și au sunat la 112, potrivit publicației locale Opinia Timișoarei.
Potrivit primelor informații, mai multe persoane au incendiat o stivă de traverse din lemn, destinate lucrărilor de întreținere a căii ferate, după care au fugit de la fața locului. Fumul degajat de incendiu a afectat vizibilitatea și a pus în pericol circulația trenurilor din zonă.
40 de traverse, distruse complet
Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Cu toate acestea, cele 40 de traverse din lemn au fost compromise în totalitate și nu vor mai putea fi folosite la lucrările de întreținere.
CFR: Incendiul a fost provocat deliberat
Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. au precizat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că incendiul a fost provocat intenționat de persoane din afara sistemului feroviar.
„În urma analizării imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere, a rezultat că persoane străine de calea ferată au incendiat în mod deliberat o stivă de traverse noi din lemn, aflată în proximitatea căii ferate. Traversele erau destinate lucrărilor de întreținere desfășurate de Secția L3 Timișoara. În urma incendiului, 40 de traverse au fost compromise în totalitate”, au transmis reprezentanții CFR.
Poliția a deschis o anchetă
Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere au fost predate Poliției Transporturi Feroviare, care a deschis o anchetă pentru identificarea autorilor și stabilirea împrejurărilor în care a fost comisă fapta.
CFR condamnă incidentul și avertizează că astfel de acțiuni pot pune în pericol infrastructura feroviară și siguranța circulației trenurilor. Circumstanțele și motivul incendiului urmează să fie stabilite de anchetatori.