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Haos după „Beach, Please!”: trenuri pline, întârzieri și mii de tineri blocați în drumul spre casă

Beach Please

Beach Please

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 15:15

Ziua de după încheierea festivalului „Beach, Please!” a adus aglomerație în gările de pe litoral. Mii de participanți și-au început încă de la primele ore ale dimineții drumul spre casă, iar trenurile care pleacă din Constanța și Costinești au fost pline până la refuz.

Mulți dintre tineri au mers direct la gară după ultima noapte de festival, fără să mai apuce să se odihnească. Obosiți după mai multe zile de concerte și petreceri, aceștia au urcat în primele garnituri disponibile spre București.

Cererea ridicată pentru biletele pe ruta Constanța – București a făcut ca aproape toate locurile să fie ocupate. Chiar dacă operatorul feroviar a suplimentat circulația cu două trenuri speciale pe durata festivalului, acestea nu au fost suficiente pentru a acoperi numărul mare de călători.

Pentru mulți dintre festivalieri, Bucureștiul reprezintă doar o escală. După sosirea în Capitală, numeroși tineri au avut de parcurs încă câteva ore cu alte trenuri până la destinațiile finale din diferite zone ale țării.

Unii s-au întors acasă și cu suveniruri cumpărate de la festival, însă cei mai mulți au avut de înfruntat un drum lung și obositor, în trenuri extrem de aglomerate.

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