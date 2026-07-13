Actualitate· 1 min citire

Doliu în Timișoara. A murit Viorel Oancea, primul primar ales liber după Revoluție

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat13 iul. 2026, 15:13
SursăRealitatea.Net

Primăria Municipiului Timișoara a transmis un mesaj de condoleanțe după stingerea din viață a lui Viorel Oancea, personalitate marcantă a Revoluției din 1989 și primul primar ales prin vot liber al orașului de pe Bega.

Timișoara își ia rămas-bun de la o figură emblematică a istoriei sale recente. Viorel Oancea a fost ales primar de către timișoreni încă din primul tur de scrutin al alegerilor locale din 1992. Acesta a condus destinele orașului până în anul 1996, o perioadă marcată de provocări majore.

„A condus orașul în anii dificili în care comunitatea și instituțiile statului își croiau, cu pași timizi, drumul democratic”, se arată în textul transmis de Primărie.

După încheierea mandatului de edil, Viorel Oancea a continuat să servească Timișoara și România din posturile de ales local, parlamentar și secretar de stat în Ministerul Apărării. Cetățean de onoare al municipiului și membru al Societății Timișoara, el a rămas un susținător neclintit al principiilor Proclamației de la Timișoara și a militat activ pentru Legea Lustrației, ghidat de convingerea că libertatea cucerită în stradă în Decembrie 1989 trebuie apărată în fiecare zi.

Reprezentanții administrației locale subliniază că orașul îi va păstra o adâncă recunoștință pentru curajul dovedit în zilele Revoluției și pentru serviciul adus comunității în zorii democrației.

„Condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească!”, încheie instituția în mesajul de omagiu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

deces timisoaraprimar timisoara

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe