Negocieri tensionate pentru viitorul guvern. PSD, PNL, USR și UDMR ar putea discuta o formulă de compromis

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 iul. 2026, 12:38

România intră într-o perioadă politică tot mai complicată, iar partidele care au fost până recent la aceeași masă a puterii se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri. Într-un context tensionat, PSD, PNL, USR și UDMR ar putea avea, la finalul săptămânii, prima discuție față în față după ruperea coaliției, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul