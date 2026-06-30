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ANM: Avertizări nowcasting Cod roșu și portocaliu de averse, vijelii și grindină în mai multe județe

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat30 iun. 2026, 14:43
Actualizat30 iun. 2026, 14:44

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, mai multe avertizări meteorologice imediate (nowcasting) de Cod roșu și Cod portocaliu, valabile pentru intervale de o oră până la maximum șase ore, vizând fenomene de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii puternice și grindină.

Cod roșu în Bistrița-Năsăud

ANM a emis o avertizare de Cod roșu, valabilă între orele 14:24 și 15:10, pentru județul Bistrița-Năsăud, în localitățile Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile și Cetate. Aici se vor semnala grindină de medii și mari dimensiuni (3-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70-90 km/h), averse torențiale (25-35 l/mp) și frecvente descărcări electrice.

Cod portocaliu în Maramureș, Bihor și Suceava

Potrivit meteorologilor, până la ora 15:30, în zona de munte a județului Maramureș (localitățile Baia Mare, Borșa, Baia Sprie, Poienile de Sub Munte, Tăuții-Măgherăuș, Cavnic, Strâmtura, Repedea, Cernești, Băiuț, Botiza și Poienile Izei) se vor semnala averse torențiale (25 - 40 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60 - 80 km/h), vijelie și grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, până la ora 15:00, în județul Suceava (la Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei și Coșna) va fi vijelie puternică (70-90 km/h), descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2-4 cm) și averse (20 - 25 l/mp).

O altă avertizare de Cod portocaliu, valabilă între orele 14:25 și 15:15, vizează județul Bihor, în localitățile Ciumeghiu și Avram Iancu. Meteorologii anunță averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie cu viteze de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm).

ANM precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore. Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările neesențiale, să se adăpostească în spații sigure și să urmărească actualizările meteorologice.

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