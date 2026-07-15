Cifrele dezastrului: 2 din 3 români nu-l mai vor pe Ilie Bolojan - SONDAJ

Publicat 15 iul. 2026, 11:58 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a devenit cel mai impopular politician român, arată un recent sondaj de opinie.Respondenții l-au considerat principalul responsabil atât pentru blocajul politic, cât și pentru situația economică dificilă. Prin urmare, 66% dintre cei chestionați nu ar dori ca Bolojan să mai stea în fruntea Guvernului, potrivit sondajului realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie.

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