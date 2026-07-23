Pădurar din Timiș, vizat de o anchetă penală. Este suspectat că a vândut lemn la prețuri mai mari și ar fi falsificat documente

Un pădurar din județul Timiș este cercetat pentru fals informatic și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane. Polițiștii susțin că ar fi vândut lemn la suprapreț și ar fi introdus date false în sistemul informatic.
Percheziții în Timiș într-un dosar care vizează comercializarea materialului lemnos
Un pădurar din județul Timiș a intrat în atenția anchetatorilor, fiind suspectat că ar fi desfășurat activități ilegale în procesul de valorificare a materialului lemnos aflat în administrarea sa. Polițiștii au descins joi la mai multe adrese, punând în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj.
Investigația este instrumentată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș și vizează infracțiuni de fals informatic, în formă continuată, precum și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane.
Ar fi încasat ilegal diferența de bani din vânzarea lemnelor
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, anchetatorii susțin că, pe parcursul anului 2025, pădurarul ar fi comercializat lemn la un preț mai mare decât cel stabilit legal.
Operațiunile s-ar fi desfășurat prin intermediul a 176 de avize de însoțire a materialului lemnos, iar diferența dintre prețul oficial și suma încasată de la cumpărători ar fi fost păstrată de acesta.
Date false introduse în sistem pentru a ascunde neregulile
Anchetatorii susțin că, pentru a da aparența unor tranzacții legale, bărbatul ar fi modificat informațiile introduse în sistemul informatic destinat evidenței transporturilor de material lemnos.
În documentele electronice ar fi fost înscrise date nereale privind mijloacele de transport folosite, persoane care nu dețineau permis de conducere și clienți fictivi, toate acestea fiind folosite pentru a masca operațiunile reale.
Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
În timpul descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe documente, înscrisuri și alte mijloace de probă care vor fi analizate în cadrul anchetei.
De asemenea, în urma verificărilor, polițiștii au găsit o arbaletă deținută ilegal.
Alte nereguli privind regimul armelor și munițiilor
Verificările au scos la iveală și posibile încălcări ale legislației privind armele și munițiile. Deși bărbatul este deținător legal de arme, polițiștii au constatat că muniția nu era păstrată în condițiile impuse de lege.
În acest caz au fost sesizați specialiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care urmează să stabilească măsurile legale ce se impun.
Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar anchetatorii continuă administrarea probelor pentru a stabili cu exactitate întinderea activităților presupus ilegale și eventualul prejudiciu creat.
La finalul cercetărilor, procurorii vor decide măsurile procesuale care vor fi dispuse față de persoanele implicate.