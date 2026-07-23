Advertising
Social· 2 min citire
Pașaportul românesc atinge o performanță istorică. Românii pot călători fără viză în 178 de destinații
Pașaportul românesc
România a înregistrat cea mai bună clasare din istoria sa în Henley Passport Index, unul dintre cele mai cunoscute clasamente internaționale care evaluează puterea pașapoartelor în funcție de numărul destinațiilor în care titularii pot călători fără viză.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:39A murit Adela Mărculescu, actrița pe care milioane de români au cunoscut-o din „Declarație de dragoste”
- 20:27 Pădurar din Timiș, vizat de o anchetă penală. Este suspectat că a vândut lemn la prețuri mai mari și ar fi falsificat documente
- 14:21Marile confederații sindicale cer retragerea Legii salarizării și reluarea reformei de la zero: „Guvernul trebuie să înceteze cu această intoxicare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News