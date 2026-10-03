Incendii de vegetație în Timiș: peste 44 de hectare au ars în 24 de ore. Amenzi de până la 100.000 de lei

Peste 44 de hectare de teren au ars în Timiș în doar 24 de ore, în urma a șapte incendii de vegetație. Amenzile pot ajunge la 100.000 de lei.
Peste 44 de hectare de teren au fost afectate de incendiile de vegetație izbucnite în județul Timiș în doar 24 de ore. Pompierii au intervenit la șapte incendii, iar autoritățile avertizează că arderea necontrolată a vegetației poate atrage amenzi de până la 100.000 de lei.
Pompierii din județul Timiș au avut parte de numeroase intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. În decurs de 24 de ore, echipajele din Lugoj, Buziaș și Sânnicolau Mare, sprijinite de pompieri voluntari, au acționat la șapte incendii care au afectat peste 44 de hectare de teren.
Aproape 40 de hectare au ars la Chevereșu Mare
Cea mai mare suprafață afectată de incendii a fost în localitatea Chevereșu Mare, unde flăcările au distrus aproximativ 40 de hectare de miriște.
Un alt incendiu de vegetație a izbucnit la Coșteiu, unde focul s-a extins pe aproximativ două hectare de teren.
Pompierii atrag atenția că incendiile de vegetație uscată se pot extinde rapid, mai ales în condiții meteorologice favorabile, punând în pericol atât mediul și biodiversitatea, cât și locuințele, bunurile și viețile oamenilor aflate în apropiere.
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru arderea vegetației
Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă în condițiile prevăzute de legislație. Persoanele care provoacă astfel de incendii pot primi sancțiuni importante.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, persoanele fizice riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, în timp ce persoanele juridice pot fi sancționate cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei.
ISU Timiș recomandă proprietarilor de terenuri să folosească metode alternative pentru curățarea suprafețelor de vegetație uscată și să evite focul deschis.
În cazul izbucnirii unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să anunțe imediat autoritățile la 112.
Numărul incendiilor de vegetație rămâne o preocupare pentru pompierii timișeni. În vara acestui an, ISU Timiș raporta zeci de intervenții pentru incendii de vegetație uscată, deșeuri și culturi agricole.