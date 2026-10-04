Accident mortal pe DN 6, în Caraș-Severin. Un bărbat a murit

Accident cumplit pe DN 6: două TIR-uri și un autoturism s-au ciocnit.
Un accident rutier mortal s-a produs duminică după-amiază pe DN 6, în județul Caraș-Severin. În coliziune au fost implicate două TIR-uri și un autoturism, iar șoferul mașinii a murit în urma impactului.
Accidentul a avut loc pe DN 6, la kilometrul 436, în afara localității Slatina Timiș, pe sensul de mers către Caransebeș.
Accident grav pe DN 6: un bărbat a murit
Potrivit primelor informații transmise de autorități, în accident au fost implicate două ansambluri de vehicule și un autoturism înmatriculat în Bulgaria.
Impactul a fost deosebit de violent. Conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, a suferit răni grave. Echipajele medicale ajunse la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru salvarea acestuia, fiind declarat decedat.
Trafic blocat pe ambele sensuri
În urma accidentului, circulația rutieră pe sectorul respectiv al DN 6 a fost blocată complet în ambele direcții.
Polițiștii și echipajele de intervenție au ajuns la fața locului pentru acordarea primului ajutor, îndepărtarea efectelor accidentului și efectuarea cercetărilor.
Autoritățile au estimat că traficul ar putea fi reluat în condiții normale în aproximativ o oră.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să manifeste răbdare până la reluarea traficului.
Poliția anchetează accidentul
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul de pe DN 6 și care au fost cauzele care au dus la coliziunea dintre cele două TIR-uri și autoturism.
Ancheta va trebui să stabilească toate împrejurările în care s-a produs impactul.
DN 6 este unul dintre principalele drumuri naționale care traversează zona Banatului și asigură legătura dintre mai multe localități din vestul și sud-vestul țării.