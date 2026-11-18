Dominic Fritz a publicat un mesaj pe Facebook în care prezintă realizările administrației locale folosind persoana plural, deși mandatul său s-a încheiat la finalul lunii septembrie 2026.
Deși și-a pierdut funcția pe 30 septembrie 2026, Dominic Fritz a publicat recent un mesaj pe rețelele de socializare în care se referă la proiectele Timișoarei ca și cum ar fi încă primarul orașului. În postare, el utilizează persoana I plural pentru a descrie acțiunile administrației locale.
Declarații despre investiții locale
Fritz a menționat în mesajul său o serie de inițiative, printre care plantări de arbori și modificări la rețeaua de tramvaie. Potrivit publicării de pe Facebook, „am început plantările de sezon: peste 3.000 de arbori maturi și 250.000 de arbuști și plante, ca să avem mai multă umbră și culoare pe bulevarde și în cartiere, în verile ce vin”.
De asemenea, el a anunțat revenirea tramvaiului 5 pe traseu și finalizarea lucrărilor pentru linia de tramvai prin noul pasaj Solventul. „Terminăm introducerea liniei de tramvai prin noul pasaj Solventul, care va face posibilă o legătură nouă între cartiere și Gara de Nord”, a scris Fritz.
Promisiuni către mediul de afaceri
Fostul edil a transmis un mesaj și către mediul de afaceri, promițând eliminarea completă a cotei adiționale de impozit pe clădirile nerezidențiale începând cu anul viitor. „Ne ținem de cuvânt față de mediul de afaceri: de la anul eliminăm complet cota adițională de impozit pe clădirile nerezidențiale”, a precizat el în postare.
Mandatul lui Dominic Fritz a încetat pe 30 septembrie 2026, în urma aplicării Legii integrității nr. 180/2026. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan, după ce amendamentul PSD-AUR fusese contestat de USR. Din 1 octombrie, Primăria Timișoara este condusă interimar de viceprimari, iar Ruben Lațcău este numit în sursele publice ca înlocuitor interimar.
Fritz a declarat anterior că nu se retrage din politică și contestă legalitatea încetării mandatului său, anunțând că va folosi căile juridice disponibile. În mesajul recent, el a subliniat că „în timp ce unii consumă energie cu scandaluri și jocuri politice, Timișoara își continuă treaba”.