Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv. Tribunalul Ilfov se pronunță în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
Zi importantă pentru Călin Georgescu. Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe marți, 17 noiembrie, în privința măsurii arestului preventiv în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Miza este dacă acesta va rămâne în arest sau dacă judecătorii vor dispune o măsură preventivă mai blândă.
Pronunțarea a fost amânată pentru marți, după ședința de judecată de luni, 16 noiembrie. Amânarea a venit în contextul retragerii avocatului lui Ionel Rusen din dosar.
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET, decizia este așteptată în cursul zilei de astăzi, iar până la pronunțare Călin Georgescu rămâne în arestul Poliției Capitalei.
De ce este judecat Călin Georgescu la Tribunalul Ilfov
Dosarul în care este implicat fostul candidat la prezidențiale este instrumentat de procurorii DIICOT și vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.
Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost implicați într-o schemă prin care un alt om de afaceri, Răzvan Leu, ar fi fost determinat să plătească 1,1 milioane de euro în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări de șase milioane de euro.
Conform procurorilor, banii ar fi fost solicitați sub forma unor garanții pentru obținerea împrumutului, însă finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat. Anchetatorii susțin că prejudiciul nu a fost recuperat și că o parte din sumă ar fi urmat să fie utilizată inclusiv pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.
Cei doi au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ce au cerut avocații lui Călin Georgescu
În cadrul ședinței de la Tribunalul Ilfov, apărarea fostului candidat la prezidențiale a contestat competența teritorială a instanței și a solicitat înlocuirea măsurii arestului preventiv.
Avocatul Sinescu Mircea a susținut că menținerea clientului său în arest nu mai este necesară, invocând și alte soluții pronunțate anterior de instanțele de judecată.
Apărarea așteaptă acum hotărârea judecătorului, care trebuie să stabilească dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile legale pentru menținerea măsurii preventive.
O nouă decizie importantă pentru Călin Georgescu, așteptată pe 20 noiembrie
Situația juridică a lui Călin Georgescu nu depinde însă exclusiv de hotărârea Tribunalului Ilfov.
Pe 20 noiembrie, Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care măsura arestului preventiv fusese înlocuită cu arestul la domiciliu.
Procurorii au contestat această soluție, iar judecătorii Curții de Apel vor trebui să stabilească dacă înlocuirea măsurii preventive a fost justificată.
Astfel, următoarele zile sunt decisive pentru situația juridică a fostului candidat la prezidențiale, care se confruntă cu mai multe proceduri judiciare.
Până la pronunțarea unor hotărâri definitive, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.