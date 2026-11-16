Sondaj INSCOP: AUR a scăzut pentru prima dată în 18 luni, iar PSD a crescut cu aproape 6%

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 nov. 2026, 12:23

Cel mai recent sondaj arată schimbări semnificative în rândul preferințelor politice ale românilor. AUR a scăzut în sondaje pentru prima dată în ultimele 18 luni și a ajuns la mai puțin de 35%, conform INSCOP. În paralel, PSD a crescut cu aproape 6 puncte procentuale și a ajuns la aproape 25%, mai arată sondajul.

Distribuie articolul