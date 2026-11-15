Suspiciuni de fraudă la examenul de rezidențiat din Timișoara. Trei persoane au fost reținute

Trei candidați au fost reținuți pentru 24 de ore după ce polițiștii i-au depistat cu dispozitive de comunicare la distanță în timpul examenului de rezidențiat de la Timișoara, desfășurat duminică, 15 noiembrie 2026.
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a transmis că s-a sesizat din oficiu privind posibila utilizare a mijloacelor tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului de rezidențiat, organizat la data de 15 noiembrie 2026 în centrul universitar din Timișoara.
În cursul zilei respective, polițiștii au desfășurat o acțiune de verificare, în cadrul căreia au depistat patru candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță.
Trei dintre aceștia, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore pentru divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, potrivit News.ro.
Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.