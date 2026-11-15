Suspiciuni de fraudă la examenul de rezidențiat din Timișoara. Trei persoane au fost reținute

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 20:56

Trei candidați au fost reținuți pentru 24 de ore după ce polițiștii i-au depistat cu dispozitive de comunicare la distanță în timpul examenului de rezidențiat de la Timișoara, desfășurat duminică, 15 noiembrie 2026.

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