Sorin Grindeanu: „Nu văd o problemă să avem județul Banat, cu Timișul și Carașul!”

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 10:10

Declarația a fost făcută de președintele PSD, Sorin Grindeanu, la o emisiune tv, atunci când a fost întrebat de reforma administrativă mult vehiculată în aceste zile!

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