Alfred Simonis: Avem un alt guvern, dar cu aceleaşi metehne

Scris de Daniel Onescu Publicat: 12 nov. 2026, 15:52

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a anunţat că va trimite o scrisoare Guvernului Luca Niculescu şi miniştrilor, el fiind nemulţumit că Executivul nu permite exproprierea unui teren pe care s-a construit un drum, deşi banii necesari sunt alocaţi în buget de la începutul anului. Simonis a lansat, joi, un atac la Guvernul Luca Niculescu, despre care a spus că are ”aceleaşi metehne” ca vechiul guvern.

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