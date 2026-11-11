Tribunalul Timiș a respins cererea lui Dominic Fritz de suspendare a ordinului prefectului privind pierderea mandatului

Tribunalul Timiș a respins joi cererea primarului Dominic Fritz de suspendare a ordinului prefectului prin care i-a fost întrerupt mandatul. Instanța va decide pe 16 noiembrie dacă sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Dominic Fritz a solicitat instanței să anuleze actul administrativ emis de prefect și a cerut sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a verifica compatibilitatea legislației naționale cu dreptul european.
Tribunalul Timiș a stabilit că pe 16 noiembrie va analiza cererea de sesizare a instanței europene. Judecarea cererii de anulare a ordinului prefectului este condiționată de decizia privind sesizarea CJUE.
Contextul juridic al demiterii
Ordinul prefectului a fost emis la 2 octombrie, după ce modificările aduse legislației privind integritatea au trecut de controlul Curții Constituționale și au intrat în vigoare. Printre acestea se numără prevederea cunoscută drept „amendamentul Fritz”, care stabilește încetarea de drept a funcției pentru aleșii declarați în conflict de interese, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, precum și o interdicție de trei ani de a mai ocupa funcții publice.
Conform sursei citate, pe vechea legislație, liderul USR ar fi putut să-și ducă la capăt mandatul de primar, care se încheie în 2028, urmând ca interdicția de trei ani să se aplice ulterior. Noile prevederi au schimbat însă situația, ducând la emiterea ordinului de încetare a mandatului înainte de termen.
Argumentele invocate în instanță
Dominic Fritz a contestat ordinul în instanță pe 19 octombrie, solicitând anularea acestuia și susținând că trebuie aplicate integral modificările aduse legii integrității, nu doar prevederea care a dus la pierderea mandatului său.
Edilul invocă un alt amendament adoptat în cadrul aceleiași modificări legislative, care stabilește că aleșii locali nu se află în conflict de interese atunci când participă la adoptarea unui act administrativ cu caracter normativ. Dominic Fritz susține că această prevedere este relevantă pentru situația sa, întrucât a participat, în 2020, la elaborarea unui astfel de act, faptă pentru care a fost constatat conflictul de interese.