Tribunalul Timiș a respins cererea lui Dominic Fritz de suspendare a ordinului prefectului privind pierderea mandatului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 nov. 2026, 14:52

Tribunalul Timiș a respins joi cererea primarului Dominic Fritz de suspendare a ordinului prefectului prin care i-a fost întrerupt mandatul. Instanța va decide pe 16 noiembrie dacă sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

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