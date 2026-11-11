Cod galben de inundații în opt județe din România. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterii nivelului râurilor. Vezi harta zonelor vizate.
Hidrologii au emis o avertizare de Cod galben de inundații pentru mai multe cursuri de apă din România, fiind vizate opt județe. Specialiștii avertizează că precipitațiile pot favoriza formarea viiturilor rapide pe râurile mici, creșterea debitelor și apariția unor inundații locale.
Potrivit avertizării transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), fenomenele hidrologice periculoase pot afecta anumite sectoare ale râurilor din zonele aflate sub atenționare. Autoritățile monitorizează evoluția situației și recomandă populației să manifeste prudență în zonele cu risc de inundații.
Ce râuri sunt vizate de Codul galben de inundații
Atenționarea hidrologică vizează mai multe bazine hidrografice, iar riscul este asociat în special scurgerilor importante de apă de pe versanți, torenților și pâraielor. De asemenea, sunt posibile viituri rapide pe cursurile de apă mici, cu efecte asupra localităților din apropiere.
În zonele vizate pot apărea creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, existând inclusiv posibilitatea depășirii cotelor de atenție.
Opt județe, sub avertizarea hidrologilor. Harta zonelor cu risc de inundații
Avertizarea de Cod galben impune o atenție sporită în regiunile în care sunt prognozate precipitații și creșteri ale nivelurilor cursurilor de apă. Cele opt județe vizate sunt [lista județelor din avertizarea INHGA].
Harta publicată de specialiștii INHGA indică sectoarele de râuri pentru care există risc de viituri și inundații locale.
Hidrologii atrag atenția că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenții mai mici ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.
Recomandările autorităților pentru populație
În contextul riscului de inundații, populația este sfătuită să evite traversarea râurilor și a zonelor acoperite de apă, să nu se apropie de malurile cursurilor de apă cu debite crescute și să urmărească informările oficiale.
De asemenea, este important ca persoanele care locuiesc în apropierea râurilor să fie pregătite pentru eventuale creșteri rapide ale nivelului apei și să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție.
Situația hidrologică este monitorizată permanent, iar avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și a debitelor râurilor.