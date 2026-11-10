Dominic Fritz contestă pierderea mandatului de primar: „Am fi singurul stat care aplică retroactiv legea mai nefavorabilă”

Publicat 10 nov. 2026, 17:42 Actualizat 10 nov. 2026, 17:43

Instanța din Timiș a rămas marți, 10 noiembrie 2026, în pronunțare în procesul prin care Dominic Fritz contestă încetarea mandatului de primar. Părțile au prezentat argumente contradictorii privind aplicarea noii legi a integrității.

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