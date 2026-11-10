Dominic Fritz contestă pierderea mandatului de primar: „Am fi singurul stat care aplică retroactiv legea mai nefavorabilă”

Instanța din Timiș a rămas marți, 10 noiembrie 2026, în pronunțare în procesul prin care Dominic Fritz contestă încetarea mandatului de primar. Părțile au prezentat argumente contradictorii privind aplicarea noii legi a integrității.
Tribunalul Timiș a amânat marți, 10 noiembrie, pronunțarea în dosarul prin care Dominic Fritz contestă ordinul prefectului de Timiș, Paul Finta, privind încetarea mandatului său de primar al municipiului Timișoara. Deși minuta inițial publicată pe portalul instanțelor menționa o data de 25 noiembrie pentru hotărârea finală, aceasta a fost modificată ulterior, rămânând doar mențiunea „amânare inițială a pronunțării”, fără o dată specificată.
Contextul juridic al demiterii
Ordinul de decădere din funcție a fost emis pe 2 octombrie, după ce modificările la legea integrității au fost declarate constituționale. Aceste modificări includ așa-numitul „amendament Fritz”, care prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile pentru persoanele găsite în conflict de interese și cărora nu le-a expirat interdicția de a ocupa funcții publice.
Conflictul de interese al lui Dominic Fritz a fost reținut de Agenția Națională de Integritate (ANI) în iulie 2024, iar Înalta Curte a confirmat definitiv verdictul pe 18 iunie 2026. Fapta constă în avizarea unui Plan Urbanistic în noiembrie 2020, la care lucrase un arhitect care împrumutase bani primarului pentru campania electorală.
Sancțiunile aplicate inițial au fost reducerea salariului cu 10% pe șase luni și interdicția de a ocupa o funcție publică timp de trei ani, începând din 2028. Curtea Constituțională (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate, considerând că noul amendament nu are caracter retroactiv, ci se aplică unui raport juridic care încă se afla în derulare.
Argumentele apărării
Avocații lui Dominic Fritz solicită instanței să anuleze ordinul prefectului și să aplice noua lege a integrității în integralitate. Aceștia susțin că, pe lângă amendamentul care agravează regimul sancționator, legea conține o altă prevedere prin care fapta comisă de primar este dezincriminată.
Pentru că Înalta Curte a stabilit că un Plan Urbanistic este un act cu caracter normativ, iar noua lege exonerează de conflict de interese adoptarea unor astfel de acte, avocații argumentează că fapta lui Fritz nu mai constituie infracțiune. În subsidiar, dacă instanța aplică doar amendamentul care duce la demitere, aceștia cer sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară, invocând dreptul cetățenilor UE la protecție în fața legislației naționale neconforme.
Reacția prefectului
Prefectul județului Timiș, Paul Finta, a cerut instanței să respingă acțiunea lui Dominic Fritz. În întâmpinare, oficialul a precizat că ordinul emis are un caracter pur constatator, derivat din aplicarea strictă a legii, fără a fi o declarație de drepturi. Documentul depus de prefect la dosar nu face nicio referire la amendamentul care ar putea exonera primarul de vinovăție.
Conform Codului administrativ, sentința în astfel de cauze se dă în termen de 30 de zile și este definitivă. Termenul maxim pentru pronunțare în acest caz este 18 noiembrie 2026.