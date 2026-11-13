Trump îl scoate pe JD Vance din negocierile cu Iranul. Ana Maria Păcuraru, informații de la Casa Albă

Donald Trump schimbă strategia Statelor Unite față de Iran și îl retrage pe vicepreședintele JD Vance din negocierile cu Teheranul. Liderul de la Casa Albă i-a cerut acestuia să își concentreze întreaga atenție asupra investigării presupuselor fraude și acte de corupție din orașele și statele americane conduse de democrați. În același timp, Trump transmite un mesaj categoric: Statele Unite nu mai au nevoie de un acord cu Iranul. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, transmite cele mai noi informații despre decizia președintelui american și schimbarea de strategie a Washingtonului.
Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă: Trump îl scoate pe JD Vance din negocierile cu Iranul
Un singur mesaj transmis de Donald Trump schimbă strategia americană față de Teheran, după săptămâni în care vicepreședintele JD Vance a încercat să readucă Iranul la masa negocierilor. Potrivit Anei Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, liderul american a decis ca vicepreședintele să se ocupe de presupusele acte de corupție și fraude din statele conduse de democrați, în loc să continue eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului cu Iranul.
Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă:
Un singur mesaj al lui Donald Trump schimbă calculul american față de Iran. Președintele scoate pe vicepreședintele J.D. Vance din negocieri și îi cere să se ocupe exclusiv de corupția din statele conduse de democrați. Mai important decât schimbarea de om este fraza care o însoțește: „nu avem nevoie de un acord cu Iranul”.
Decizia vine în contextul în care JD Vance a condus negocierile cu Iranul, iar în ultimele săptămâni a încercat să găsească o soluție diplomatică pentru încheierea războiului. Retragerea sa din aceste discuții marchează o schimbare importantă în abordarea administrației americane.
Donald Trump spune că SUA nu mai au nevoie de un acord cu Iranul. Washingtonul mizează pe presiunea economică și militară
Ana Maria Păcuraru explică faptul că decizia președintelui american închide canalul diplomatic pe care Teheranul îl considera cel mai deschis către încheierea conflictului. Administrația de la Washington consideră acum că dispune deja de suficiente mijloace pentru a pune presiune asupra regimului iranian, printre acestea numărându-se blocada navală și controlul pe care Donald Trump susține că Statele Unite îl exercită asupra strâmtorii Ormuz.
Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă:
Practic, America închide canalul pe care Teheranul îl vedea drept cel mai deschis spre încheierea războiului. Vance era cel care, în ultimele săptămâni, încerca discret să readucă iranienii la masa negocierilor. Casa Albă spune acum că are deja pârghiile de care are nevoie: blocada navală și controlul asupra strâmtorii Ormuz.
Noua strategie a lui Donald Trump se bazează pe menținerea presiunii economice și militare asupra Iranului. Președintele american consideră că aceste măsuri sunt suficiente pentru a slăbi regimul de la Teheran și pentru a-l determina să renunțe la ambițiile sale nucleare, fără ca Statele Unite să mai fie nevoite să încheie un acord cu autoritățile iraniene.