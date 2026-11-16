Situație tensionată la un liceu din Timișoara: părinții și elevii cer măsuri urgente de siguranță
Situație tensionată la un liceu din Timișoar
Protest la un liceu de prestigiu din Timișoara! Elevii refuză să intre la ore după incidentul cu cuțitul din clasă
Situație tensionată la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, unde elevii unei clase a VIII-a au refuzat să participe la cursuri, fiind susținuți de părinți. Protestul are loc după ce un coleg s-a fotografiat în sala de clasă cu un cuțit în mână, iar imaginea a ajuns pe rețelele de socializare. Părinții susțin că măsurile luate până acum nu sunt suficiente pentru a garanta siguranța copiilor.
Protestul a fost declanșat luni, 16 noiembrie, odată cu revenirea la școală a elevului implicat în incidentul din luna octombrie. Părinții și copiii clasei a VIII-a C au decis să nu intre la ore până când conducerea unității de învățământ și autoritățile competente nu vor identifica o soluție concretă.
Elevii de la Liceul Nikolaus Lenau refuză să intre la ore
Nemulțumirea familiilor este legată de un incident petrecut pe 21 octombrie 2026, când un elev în vârstă de 13 ani s-a fotografiat într-o sală de clasă ținând în mână un cuțit. Fotografia a fost ulterior distribuită pe o rețea de socializare și ar fi fost însoțită de un mesaj cu potențial intimidant.
Situația a ajuns în atenția conducerii liceului în urma unei sesizări anonime, iar polițiștii au fost informați și au început verificările.
În urma incidentului, elevul a primit o sancțiune disciplinară constând în scăderea notei la purtare și suspendarea de la cursuri pentru cinci zile.
Revenirea acestuia în colectivitate, luni, 16 noiembrie, a determinat reacția colegilor și a părinților, care au ales să protesteze în fața unității de învățământ.
Părinții reclamă incidente repetate și cer măsuri urgente
Potrivit unei scrisori deschise adresate conducerii liceului, Inspectoratului Școlar Județean Timiș și instituțiilor responsabile de protecția copiilor, nemulțumirile familiilor nu ar fi legate exclusiv de fotografia cu cuțitul.
Părinții susțin că ar exista un istoric mai vechi de incidente în care copiii ar fi fost agresați fizic și verbal, intimidați sau umiliți. Aceștia afirmă că au făcut sesizări repetate încă din 2025 și că au solicitat în mai multe rânduri intervenția conducerii școlii.
Semnatarii documentului reclamă faptul că, în ciuda demersurilor și sancțiunilor disciplinare aplicate anterior, situația nu ar fi fost rezolvată.
„Nu vorbim despre un copil care a făcut o singură greșeală, ci despre un șir de incidente semnalate în mod repetat”, susțin părinții în scrisoarea deschisă.
Aceștia solicită un plan concret de protecție a elevilor, supraveghere sporită în sălile de clasă și în spațiile comune, precum și intervenția specialiștilor în consiliere psihologică.
Ce solicită părinții conducerii liceului și Inspectoratului Școlar
Familiile cer autorităților să analizeze toate incidentele reclamate și să stabilească măsuri care să împiedice repetarea unor astfel de situații.
Printre solicitări se numără:
evaluarea urgentă a riscurilor privind siguranța elevilor;
supravegherea atentă în timpul orelor și al pauzelor;
analizarea istoricului incidentelor și a măsurilor disciplinare aplicate;
asigurarea consilierii psihologice pentru elevii afectați;
intervenție specializată pentru elevul implicat;
stabilirea unui plan clar de prevenire a violenței în mediul școlar.
Părinții precizează că nu solicită încălcarea drepturilor minorului și nici aplicarea unor sancțiuni în afara cadrului legal. Ei consideră însă că dreptul la educație trebuie asigurat tuturor copiilor, într-un mediu sigur.
Poliția a deschis o anchetă după fotografia cu elevul și cuțitul
Incidentul din octombrie a intrat și în atenția polițiștilor timișoreni. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au confirmat că au fost sesizați după apariția în mediul online a fotografiei în care elevul de 13 ani apărea cu un obiect tăietor-înțepător într-o sală de clasă.
Polițiștii au identificat atât elevul, cât și sala în care a fost realizată fotografia. Au fost purtate discuții cu reprezentanții școlii și cu alți elevi, iar tatăl minorului a fost chemat la unitatea de învățământ.
În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
Reacția Inspectoratului Școlar Timiș: situația va fi analizată
Inspectoratul Școlar Județean Timiș a precizat că unitatea de învățământ a sesizat poliția și a solicitat sprijinul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.
Specialiștii CJRAE au realizat o evaluare inițială și au desfășurat activități de consiliere pentru elevi, oferind totodată recomandări conducerii liceului.
De asemenea, situația urmează să fie analizată de comisia responsabilă cu prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, pentru stabilirea măsurilor necesare.
Inspectoratul a transmis că vor fi asigurate măsuri de sprijin psihologic atât pentru elevii care au asistat la incident, cât și pentru minorul implicat.
Reprezentanții instituției au subliniat că siguranța în școli trebuie tratată cu maximă seriozitate și au solicitat conducerii liceului informații complete despre circumstanțele incidentului, procedurile de supraveghere și măsurile adoptate.
Până la identificarea unei soluții acceptate de familii, elevii și părinții clasei a VIII-a C își mențin protestul și cer autorităților să garanteze desfășurarea cursurilor într-un mediu sigur.
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