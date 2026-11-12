CFR Călători schimbă perioada de cumpărare a biletelor în avans

CFR Călători modifică temporar perioada de cumpărare a biletelor în avans. Află când se pun în vânzare biletele pentru decembrie și ce rute sunt exceptate.
Românii care și-au planificat călătoriile cu trenul în luna decembrie trebuie să țină cont de o modificare importantă anunțată de CFR Călători. Compania feroviară reduce temporar perioada de achiziție a biletelor în avans, în contextul pregătirii noului Mers al Trenurilor 2026–2027, care va intra în vigoare pe 13 decembrie.
Măsura se aplică atât călătoriilor interne, cât și celor internaționale. Datele de la care biletele vor putea fi cumpărate diferă însă în funcție de destinație.
Când se pun în vânzare biletele CFR pentru luna decembrie
Potrivit anunțului făcut de CFR Călători, biletele pentru trenurile interne care vor circula în zilele de 11 și 12 decembrie 2026, precum și pentru cursele incluse în noul Mers al Trenurilor 2026–2027, vor putea fi achiziționate începând cu data de 2 decembrie 2026.
În cazul călătoriilor internaționale, vânzarea biletelor va începe mai devreme, respectiv pe 16 noiembrie 2026.
Calendarul este stabilit în funcție de pregătirile necesare pentru introducerea noului program de circulație a trenurilor.
Excepții pentru călătoriile spre Republica Moldova și Ucraina
Există și două destinații pentru care CFR Călători nu a putut stabili, deocamdată, o dată exactă de la care vor fi disponibile biletele.
Este vorba despre trenurile care circulă în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova (CFM) și Ucraina (UZ).
Reprezentanții companiei au explicat că nu au primit încă programele de circulație aferente din partea operatorilor feroviari din cele două țări. Din acest motiv, emiterea biletelor pentru aceste rute nu poate fi programată în acest moment.
CFR Călători avertizează că datele de vânzare se pot modifica
Compania feroviară precizează că perioada temporară de cumpărare a biletelor în avans ar putea fi ajustată în funcție de evoluția pregătirilor pentru noul Mers al Trenurilor.
Astfel, termenele anunțate ar putea fi prelungite sau reduse, dacă situația operațională va impune acest lucru.
Pasagerii care intenționează să călătorească în perioada sărbătorilor de iarnă sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale CFR Călători și să verifice disponibilitatea biletelor înainte de a-și definitiva planurile de călătorie.
Noul Mers al Trenurilor 2026–2027 va intra în vigoare pe 13 decembrie 2026, iar modificările anunțate vizează adaptarea sistemului de rezervări la noul program de circulație.