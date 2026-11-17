Tribunalul Ilfov a amânat din nou decizia privind măsura preventivă a lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru înșelăciune. Soluția va fi anunțată miercuri, iar instanța supremă analizează o contestație separată.
Miercuri, 18 noiembrie 2026, Tribunalul Ilfov va comunica decizia privind măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu. Aceasta este a doua amânare a pronunțării în acest dosar.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv de aproape 50 de zile. Dacă instanța va dispune menținerea acestei măsuri, Georgescu ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova.
Cazul a fost trimis în judecată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată.
Prejudiciul invocat în dosar este de 1,1 milioane de euro. Potrivit acuzațiilor, Georgescu ar fi avut rolul de conducător al grupării și ar fi coordonat activitățile investigate. În aceeași cauză a fost deferit justiției și omul de afaceri Ionel Rusen.
Paralel cu acest dosar, Curtea de Apel București trebuie să analizeze contestația procurorilor împotriva unei decizii anterioare de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.