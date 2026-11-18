Nicușor Dan va participa joi, 19 noiembrie, la Berlin, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, în locul premierului Luca Niculescu, pentru a cere garanții de securitate pentru România și Marea Neagră.
Președintele României va transmite partenerilor internaționali că orice acord de pace privind conflictul din Ucraina trebuie să protejeze interesele de securitate ale țării, nu doar să pună capăt ostilităților. Nicușor Dan va susține că Rusia nu are dreptul de a influența deciziile de politică externă și apărare ale statelor din regiune.
Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului se află la invitația cancelarului german Friedrich Merz. Reuniunea are loc în contextul negocierilor pentru încetarea războiului, la care vor participa și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
Posibilitatea de a impune condiții de către Moscova
Bucureștiul insistă ca viitoarea înțelegere să includă măsuri concrete pentru consolidarea apărării flancului estic al NATO. Administrația Prezidențială subliniază că stabilitatea pe termen lung a Ucrainei este legată direct de restabilirea securității în zona Mării Negre.
Nicușor Dan va atrage atenția că negocierile trebuie să țină cont de vulnerabilitățile statelor europene aflate în apropierea conflictului. Poziția României este ca un eventual acord să nu fie urmat de o nouă agresiune, prin garantarea unui mediu securitar stabil.
Motivul schimbării din delegație
Participarea președintelui la reuniunea de joi vine după o modificare a planurilor inițiale, în care premierul Luca Niculescu urma să reprezinte România. Potrivit unor surse citate de stiripesurse, decizia a fost luată după ce s-a aflat că la Berlin vor fi prezenți și reprezentanții Statelor Unite.
Cei doi emisari ai președintelui american Donald Trump sunt așteptați la discuțiile care preced o nouă rundă de negocieri mediate de SUA. Potrivit aceluiași surselor, schimbarea a fost convenită între președinte și premier pentru ca poziția Bucureștiului să fie susținută la cel mai înalt nivel.
Coaliția de Voință este o inițiativă internațională lansată în martie 2025, sub conducerea Regatului Unit și a Franței. Statele participante oferă sprijin Ucrainei și contribuie la stabilirea unor garanții de securitate credibile pentru menținerea păcii pe termen lung.