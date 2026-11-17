Un elev de 13 ani din Timișoara, care s-a fotografiat cu un cuțit în sala de clasă, a revenit la școală după o lună. Colegii refuză să intre la ore până când acesta nu este transferat.
La aproximativ o lună de la incidentul care a stârnit controverse, elevul implicat în fotografia cu un cuțit a fost readus în sala de clasă. De două zile consecutive, colegii săi au refuzat să participe la cursuri, solicitând exmatricularea sau transferul acestuia.
Fotografia care a declanșat tensiunile a fost realizată în timpul unei pauze, în interiorul clasei. Imaginea îl surprinde pe minor ținând ostentativ un cuțit în mână. Părinții elevilor exprimă îngrijorarea legată de siguranța copiilor lor.
Inspectoratul Școlar Timiș a anunțat un set de măsuri pentru a calma situația. În următoarele două săptămâni, profesorii vor desfășura activități didactice în prezența unui specialist. De asemenea, se vor monta camere de supraveghere, iar polițiștii vor patrula mai des în zona unității de învățământ.
Reprezentanții părinților consideră însă că aceste soluții sunt insuficiente. Aceștia susțin că elevul a recidivat și nu au de gând să renunțe la protest până când nu obțin transferul acestuia.
Limitări legale privind absența elevului
Conducerea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara și Inspectoratul Școlar susțin că nu dispun de pârghii legale pentru a obliga elevul să urmeze cursurile online, exceptând situațiile de boală. Directoarea unității subliniază impactul negativ al absențelor asupra pregătirii pentru examenul de absolvire.