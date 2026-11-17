Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 nov. 2026, 19:30

Un elev de 13 ani din Timișoara, care s-a fotografiat cu un cuțit în sala de clasă, a revenit la școală după o lună. Colegii refuză să intre la ore până când acesta nu este transferat.

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